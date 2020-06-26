Петр Порошенко усмотрел «уникальный шанс» для Украины вернуть Крым. Свои соображения экс-президент Незалежной изложил в эфире радиостанции «Тризуб». По его мнению, падение цен на нефть вызвало в России «глубокий кризис», из-за которого она якобы оказалась неспособной финансировать полуостров.

В этих условиях, по словам лидера партии «Европейская солидарность», Киев должен укрепить международную солидарность, чтобы оказать давление на Москву и заставить ее «уйти из Крыма», сообщает ФАН.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Крым вернулся в состав России весной 2014 года после референдума, на котором за это решение высказались более 96% его жителей, однако Украина итоги голосования не признала, продолжает считать полуостров своим и строит планы по его возвращению. На днях МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением в Крыму Парада Победы без разрешения Киева.