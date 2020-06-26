Порошенко усмотрел «уникальный шанс» для Украины вернуть Крым

|
Светлана Александрова
17

Экс-президенту Незалежной кажется, что Москва якобы не способна финансировать полуостров из-за «глубокого кризиса».

Порошенко усмотрел «уникальный шанс» для Украины вернуть Крым

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

Петр Порошенко усмотрел «уникальный шанс» для Украины вернуть Крым. Свои соображения экс-президент Незалежной изложил в эфире радиостанции «Тризуб». По его мнению, падение цен на нефть вызвало в России «глубокий кризис», из-за которого она якобы оказалась неспособной финансировать полуостров.

В этих условиях, по словам лидера партии «Европейская солидарность», Киев должен укрепить международную солидарность, чтобы оказать давление на Москву и заставить ее «уйти из Крыма», сообщает ФАН.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Крым вернулся в состав России весной 2014 года после референдума, на котором за это решение высказались более 96% его жителей, однако Украина итоги голосования не признала, продолжает считать полуостров своим и строит планы по его возвращению. На днях МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением в Крыму Парада Победы без разрешения Киева.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
69.47
0.63 78.06
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:17
Моргенштерн без штанов, особняк и черный торт: Егор Крид шумно отметил 26-летие
8:09
Порошенко усмотрел «уникальный шанс» для Украины вернуть Крым
8:01
Тест: какая вы героиня советской комедии?
7:53
«Ядовитая энергия от дьявола»: Дочь Успенской обрушилась с упреками на мать
7:45
Жителей Тегерана напугал мощный взрыв — «огненное» видео
7:39
Как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Вместе до конца: Три самых идеальных пары по знаку зодиака
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок