Украина направила ноту протеста РФ из-за Парада Победы в Крыму
Киев возмутило, что торжество было проведено на полуострове без разрешения Украины.
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Фото, видео: РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
МИД Украины направил ноту протеста российской стороне в связи с проведением Парада Победы в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске без согласования с Киевом. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Незалежной.
Проведение праздничных парадов на территории полуострова в Киеве назвали «грубым нарушением обязательств» России по соблюдению Минских соглашений. Также в ведомстве отметили, что демонстрация орудий на улицах городов расценивается как продолжение политики милитаризации Крыма, что представляет собой серьезную угрозу европейской безопасности.
«Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины», — говорится в сообщении.
Парад Победы прошел в ряде городов России 24 июня. Как сообщал 5-tv.ru, в Севастополе торжество открыли боевые корабли Черноморского флота. Парадную колонну боевой техники на земле возглавил легендарный танк Т-34, а в воздух поднялись истребители, бомбардировщики и ударные вертолеты.
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