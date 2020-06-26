«Шансов нет»: Пушков прокомментировал заявление Порошенко об «уникальном шансе» вернуть Крым

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко об «уникальном шансе» вернуть Крым под юрисдикцию Киева.

На своей странице в Instagram сенатор написал, что ни пандемия кронавируса, ни цены на нефть Незалежной в этом вопросе не помогут.

«У Украины нет шансов вернуть Крым, Порошенко может даже не рассуждать об „уникальном шансе“», — отрезал Пушков.

Twitter @Alexey_Pushkov

Он отметил, что уникальный шанс сохранить регион в своем составе история дала Украине в 1991 году, но она им воспользоваться не сумела и потеряла Крым навсегда.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Петр Порошенко заявил в радиоэфире, что из-за падения цен на нефть Россия якобы находится в «глубоком кризисе» и не способна финансировать Крым. По словам политика, это дает Киеву «уникальный шанс» с помощью международного давления заставить Россию «уйти» с полуострова.