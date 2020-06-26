ВКонтакте представила список участников «Основного выпускного»

ВКонтакте 27 июня в 17:30 по московскому времени пройдет «Основной выпускной». Тех, кто в этом году оканчивает школу, поздравят, в том числе, такие знаменитости, как Андрей Кончаловский, Тина Канделаки, Тимур Бекмамбетов и Эвелина Хромченко, а так же министр просвещения Сергей Кравцов и многие другие.

Кроме того, на празднике выступят популярные артисты. В их числе — числе Баста, Тима Белорусских, Ramil’, Тимати, Zivert и другие. В рамках праздничного мероприятия рэпер Моргенштерн представит новый клип на песню Cadillac, в съемках которого приняли участие пользователи ВКонтакте, откликнувшиеся на челлендж от исполнителя.

Трансляция события будет доступна в сообществе «Официальные страницы» VK. Кроме того, «Основной выпускной» увидят зрители телеканала МУЗ-ТВ. Показ начнется в 19:00, ведущими станут Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВКонтакте запустила челленджи с участием популярных музыкантов.