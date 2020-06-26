ВКонтакте представила список участников «Основного выпускного»

|
Марина Неруцких
17

На празднике выступят Баста, Тима Белорусских, Тимати и другие популярные артисты.

ВКонтакте представила список участников «Основного выпускного»

Фото: ВКонтакте

ВКонтакте 27 июня в 17:30 по московскому времени пройдет «Основной выпускной». Тех, кто в этом году оканчивает школу, поздравят, в том числе, такие знаменитости, как Андрей Кончаловский, Тина Канделаки, Тимур Бекмамбетов и Эвелина Хромченко, а так же министр просвещения Сергей Кравцов и многие другие.

Кроме того, на празднике выступят популярные артисты. В их числе — числе Баста, Тима Белорусских, Ramil’, Тимати, Zivert и другие. В рамках праздничного мероприятия рэпер Моргенштерн представит новый клип на песню Cadillac, в съемках которого приняли участие пользователи ВКонтакте, откликнувшиеся на челлендж от исполнителя.

Трансляция события будет доступна в сообществе «Официальные страницы» VK. Кроме того, «Основной выпускной» увидят зрители телеканала МУЗ-ТВ. Показ начнется в 19:00, ведущими станут Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВКонтакте запустила челленджи с участием популярных музыкантов.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:55
Российский Су-30 вылетал для «перехвата» самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:44
Муцениеце призналась сыну после развода, что все еще любит Прилучного
21:29
ВКонтакте представила список участников «Основного выпускного»
21:15
«Хочу, чтобы меня съели грибы»: дочь Ефремова шокировала разговорами о загробной жизни
21:02
Тайский дуриан стал причиной эвакуации почтового отделения в Германии
20:53
«Пам-пам-парарам! Сережа молодец»: Тарзан станцевал, но не стриптиз

Сейчас читают

Главное, пережить год Паука: Какая опасность грозит браку Богомолова и Собчак?
Вместе до конца: Три самых идеальных пары по знаку зодиака
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок