В преддверии выпускных VK запустила челленджи с участием популярных музыкантов

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Марина Неруцких
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Авторы самых креативных клипов получат ценные призы.

В преддверии выпускных VK запустила челленджи с участием популярных музыкантов

Фото: ВКонтакте

ВКонтакте запустила челленджи, посвященные школьным выпускным. Пользователям предлагается снять и опубликовать в разделе «Клипы» видео, снятые на песни популярных исполнителей.

Один из челленджей запустил рэпер Баста. Он предложил записать шутливый ролик под его песню «Медлячок». От пользователя требуется изобразить выпускной танец, при этом в качестве «партнера» можно выбрать кота, аттестат или плюшевую игрушку — в общем, все, что найдется дома. Клип нужно опубликовать в разделе «Клипы» с хештегом #медлячок2020.

В другом челлендже выпускникам предстоит показать наряд, в котором они собираются встречать праздник. От пользователей требуется снять клип на песню HammAli & Navai «Пустите меня на танцпол» и поставить хештег #выпускнойlook2020.

ВКонтакте

Авторы самых креативных роликов получат ценные призы: IPhone (первое место), IPad (второе), AirPods (третье) и умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» (четвертое и пятое).

Ранее 5-tv.ru рассказал о новом сервисе ВКонтакте для создания клипов при помощи жестов. 

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