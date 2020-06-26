Просидевшая два месяца дома Рынска рассказала о жизни с покойным мужем

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Алина Потёмкина
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Журналистка посетовала, что давно не выходила в свет, хотя и с супругом не была заядлой тусовщицей.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @bozhenarynska

Божена Рынска рассказала поклонникам в Instagram, какой образ жизни вела с ныне покойным мужем, Игорем Малашенко. Она призналась, что неожиданно для себя соскучилась за время пандемии по возможности выходить в свет.

«Я была уверена, что легко переношу самоизоляцию. Что мне тусовки не нужны, рестораны не интересны, что мы с Игорем так и жили. Оказалось, так, да не так. Мы обедали в кафешках у дома, видели людей, мы выбирались к друзьям. Много летали. А эти два месяца я вообще взаперти просидела. И поэтому жутко рада была вчера выбраться к людям, в ресторан», — написала Рынска.

Instagram @bozhenarynska

При этом она выразила сожаление и возмущение тем, что в столице так много людей не соблюдает правила безопасного поведения во время пандемии.

Поклонники поддержали свою любимицу и осудили в комментариях тех, кто игнорирует перчаточно-масочный режим, подвергая опасности заражения и себя, и людей вокруг.

«Божена, я с вами! Злюсь от безответственности окружающих!»

«Поддерживаю! Берегите себя и дочку!»

«Береженого и Бог бережет. Все правильно делаете», — писали фолловеры.

При этом подписчики журналистки отметили, что все еще вернется на круги своя, и у нее не раз будет возможность насладиться обществом друзей в ресторане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Божена Рынска с дочкой в белых платьях умилили поклонников.

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