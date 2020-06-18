Божена Рынска с дочкой в белых платьях умилили поклонников

Алиса Старжевская
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Светская обозревательница поделилась нежным фото малышки, которой недавно исполнилось три месяца.

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Фото, видео: Instagram @bozhenarynska

Журналистка Божена Рынска опубликовала нежное фото с дочкой Женей, на котором обе запечатлены в воздушных белых платьях. Умилительное фото было сделано на фоне пышной зелени и цветов, которые прекрасно контрастировали с белоснежными кружевными платьями героинь.

По словам журналистки, сделать снимок было не так-то легко — малышка то и дело игралась со своим дорогим платьем.

«Женюля упорно жевала платье. И стоило вытащить из ротика один кусок, она тут же подхватывала другой и тащила в рот его», — написала Рынска под фото, которое она выложила на своей странице в Instagram.

Instagram @bozhenarynska

Несмотря на то, что Рынска подчеркнула, что обеих красавиц снимала бабушка и поэтому фото получилось не совсем идеальным, подписчики пришли в восторг от журналистки и ее наследницы. Поклонники не смогли не оценить великолепный выбор нарядов светской обозревательницы.

«Очень нежно, по-девичьи»;

«Вы прекрасны, Божена, будьте здоровы и счастливы»;

«В белом вы обе великолепны!»;

«Красиво. Платье Вам очень идет, такое элегантное!» — восхитились подписчики.

Божена Рынска родила дочку Женю 5 марта. Для того, чтобы испытать радость материнства, 45-летняя журналистка воспользовалась услугами суррогатной матери. До этого она вместе с мужем Игорем Малашенком в течение четырех лет пыталась завести ребенка, но все было тщетно.

Рынска воспитывает дочку одна — муж Игорь погиб за год до рождения дочки. Божена не раз признавалась, что после ухода любимого лишь рождение ребенка вернуло ее к жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Божены Рынски возникли осложнения после ЭКО.

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