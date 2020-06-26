Первое видео из здания суда после оглашения приговора Кириллу Серебренникову
Режиссер, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин признаны виновными и получили условные сроки.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
5-tv.ru публикует первое видео из зала Мещанского суда после оглашения приговора фигурантам дела «Седьмой студии». Признанные виновными в деле о хищении 129,8 миллиона рублей, режиссер Кирилл Серебренников, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки.
Три года условно получили Кирилл Серебренников и Юрий Итин, Алексея Малобродского приговорили к двум годам условного срока.
Также режиссер и продюсеры должны выплатить штрафы и возместить Минкульту похищенные миллионы.
Экс-чиновница Минкульта Софья Апфельбаум наказания избежала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помощницу Элины Быстрицкой приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.
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