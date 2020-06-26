Первое видео из здания суда после оглашения приговора Кириллу Серебренникову

5-tv.ru публикует первое видео из зала Мещанского суда после оглашения приговора фигурантам дела «Седьмой студии». Признанные виновными в деле о хищении 129,8 миллиона рублей, режиссер Кирилл Серебренников, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки.

Три года условно получили Кирилл Серебренников и Юрий Итин, Алексея Малобродского приговорили к двум годам условного срока.

Также режиссер и продюсеры должны выплатить штрафы и возместить Минкульту похищенные миллионы.

Экс-чиновница Минкульта Софья Апфельбаум наказания избежала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помощницу Элины Быстрицкой приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.