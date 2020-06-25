Помощницу Элины Быстрицкой приговорили к трем с половиной годам лишения свободы

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Марина Неруцких
Срочная новость 259

Экс-продюсера актрисы Ксению Рубцову обвинили в мошенничестве в крупном размере.

Помощницу Элины Быстрицкой приговорили к трем с половиной годам лишения свободы

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Помощницу Элины Быстрицкой приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок экс-продюсер актрисы Ксения Рубцова, обвиненная в мошенничестве в крупном размере, будет в колонии общего режима.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась весной 2019 года после продолжительной болезни. Скандалы из-за многомиллионного состояния знаменитой актрисы не утихают до сих пор.

По данным следствия, Рубцова познакомилась с Быстрицкой за несколько лет до ее смерти. Женщины стали близкими подругами. После получения доверенности на распоряжение деньгами на счетах Быстрицкой продюсер начала тратить средства по своему усмотрению.

Сестра Быстрицкой заявила, что Рубцова сняла со счетов покойной актрисы более 35 миллионов рублей и присвоила их себе.

В суде прокурор рассказал, как «подруга» пользовалась деньгами Быстрицкой, когда та уже была инвалидом. К примеру, визажисту 90-летней актрисы она по накладным выплатила 200 тысяч рублей за один визит, в реальности сумма составила пять тысяч. Водитель артистки таким же образом по документам получил 150 тысяч, а на деле в пять раз меньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доверенный Карла Лагерфельда исчез, оставив наследников без 200 миллионов евро.

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