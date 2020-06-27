«Тихий ужас»: заплаканная Самбурская напомнила юзерам «куклу Аннабель»

|
Виктория Андреева
31

Звезда кинематографа поделилась с поклонниками долгожданным кадром с необычной фотосессии.

«Тихий ужас»: заплаканная Самбурская напомнила юзерам «куклу Аннабель»

Фото: Instagram @samburskaya

Эпатажная актриса Настасья Самбурская точно знает, как произвести на публику неизгладимое впечатление. Многих шокирует ее поведение, но в то же время привлекает искренность, нежность и женственность. Порой кажется, что посредством неких сигналов звезда хочет донести до зрителя свою истинную сущность.

Так, например, совсем недавно Самбурская представила публике эксклюзивное фото, не похожее ни на одно, опубликованное ранее. На снимке — убитая горем, но не потерявшая надежду Настасья. Звезда позирует в простеньком платье, держа перед собой одну алую розу. По щекам девушки рекой текут слезы. Однако что послужило их причиной — можно только догадываться.

«Я в восторге! Спасибо за эту фотографию! Я ее очень ждала!» — подписала пост в Instagram Самбурская, поблагодарив за шедевр любимого фотографа.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@cristinaoterophoto Я в восторге! Спасибо Кристина за эту фотографию! Я ее очень ждала 💓💓💓

Публикация от  Настасья СамбурскАя (@samburskaya)

Поклонники актрисы новое фото оценили по достоинству. Многие заметили, что здесь Настасья очень живая и трепетная, что, безусловно, прекрасно. Но вместе с тем фанаты отметили, что этот снимок больше походит для обложки фильма ужасов, поскольку «героиня» буквально смотрит в душу зрителю, заставляя сердце биться чаще.

«Это же кукла Аннабель! Прекрасно… Но жутковато…»

«Боже, это просто чудесно… Знаете, я сама заплакала…»

«Обалдеть! Здесь же отражается весь талант! Очень чисто переданы эмоции!»

«Великолепно… Просто тихий ужас… Сохраню себе на память! Это гениально…» — писали в комментариях к фото фолловеры Настасьи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему фото Настасьи Самбурской с окровавленным лицом вызвало гнев фанатов.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:27
«Тихий ужас»: заплаканная Самбурская напомнила юзерам «куклу Аннабель»
5:06
А как же Джек Воробей? Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
4:36
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
4:17
Федосеева-Шукшина предполагает, что Алибасова могут удерживать против его воли
3:42
«Водная королева»: абсолютно голая модель Зуева публично приняла ванну
3:24
«Как в детстве, кайф!» — Зеленский поиграл в футбол с мэром Новой Каховки

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака
Торжества в честь 75-летия Победы восхитили зарубежные СМИ
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок