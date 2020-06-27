«Тихий ужас»: заплаканная Самбурская напомнила юзерам «куклу Аннабель»

Эпатажная актриса Настасья Самбурская точно знает, как произвести на публику неизгладимое впечатление. Многих шокирует ее поведение, но в то же время привлекает искренность, нежность и женственность. Порой кажется, что посредством неких сигналов звезда хочет донести до зрителя свою истинную сущность.

Так, например, совсем недавно Самбурская представила публике эксклюзивное фото, не похожее ни на одно, опубликованное ранее. На снимке — убитая горем, но не потерявшая надежду Настасья. Звезда позирует в простеньком платье, держа перед собой одну алую розу. По щекам девушки рекой текут слезы. Однако что послужило их причиной — можно только догадываться.

«Я в восторге! Спасибо за эту фотографию! Я ее очень ждала!» — подписала пост в Instagram Самбурская, поблагодарив за шедевр любимого фотографа.

Поклонники актрисы новое фото оценили по достоинству. Многие заметили, что здесь Настасья очень живая и трепетная, что, безусловно, прекрасно. Но вместе с тем фанаты отметили, что этот снимок больше походит для обложки фильма ужасов, поскольку «героиня» буквально смотрит в душу зрителю, заставляя сердце биться чаще.

«Это же кукла Аннабель! Прекрасно… Но жутковато…»

«Боже, это просто чудесно… Знаете, я сама заплакала…»

«Обалдеть! Здесь же отражается весь талант! Очень чисто переданы эмоции!»

«Великолепно… Просто тихий ужас… Сохраню себе на память! Это гениально…» — писали в комментариях к фото фолловеры Настасьи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему фото Настасьи Самбурской с окровавленным лицом вызвало гнев фанатов.