Ушел в баню на всю ночь: юрист Пелагеи раскрыл неожиданную причину ее развода с Телегиным

Юрист Пелагеи рассказала новые подробности драмы, которая произошла в семье певицы и хоккеиста Ивана Телегина. С адвокатом, имя которого не называется, пообщались журналисты StarHit.

Расставание звездной пары со стороны выглядела вполне чинно, без скандалов и выноса ссора из избы, официально их развод еще не оформлен. Судебное заседание назначено на 9 июля.

Однако, по словам защитника Пелагеи, после расставания Телегин практически перестал интересоваться жизнью трехлетней дочери, и за последние месяцы видел ее пару раз по 15-20 минут. Финансовой поддержки от него певица также не дождалась. Юрист утверждает, что Пелагея очень переживает по этому поводу.

Также адвокат рассказал об одной из ситуаций, которая могла повлечь за собой расставание супругов.

«Не так давно у Пелагеи умер очень близкий друг, она была в невероятно подавленном состоянии. Попросила мужа быть рядом, сопровождать ее на похоронах товарища… Это ведь так естественно. Но вместо этого Иван опять-таки самоустранился и предпочел отправиться с друзьями в баню на всю ночь. Случилась ссора, которая и послужила началом конца», — сказал юрист.

Еще одним ударом для певицы стал роман Телегина с Марией Гончар, с которой у Пелагеи якобы были натянутые отношения.

Сейчас активно, по словам юриста, обсуждается вопрос с недвижимостью супругов. Предполагалось, что московская квартира, которая досталась певице от матери, отойдет ей, а загородный дом, купленный в браке, Телегину.

«Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости. Ну, и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе», — сказал адвокат.

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