Главное, пережить год Паука: Какая опасность грозит браку Богомолова и Собчак?

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Виктория Андреева
Эксклюзив 562

Участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко рассказал, окажутся ли селебрити в числе «разведенок».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Количество разводов и расставаний в 2020 году растет едва ли не в геометрической прогрессии. Так, даже самые крепкие союзы, семьи, живущие в любви и счастье годами, потерпели крах. В их числе оказались: юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус, шеф-повар Константин Ивлев и его супруга Мария, актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, а также многие другие.

Что стало истинной причиной разрыва в каждом подобном случае? Доподлинно неизвестно. Можно ли было спрогнозировать распад? Безусловно, считает участник «Битвы экстрасенсов», призер зрительских симпатий Михаил Филоненко. Так, эксперт лично проверил несколько пар на совместимость и сделал вывод о том, какое будущее их ждет.

В частности, в беседе с 5-tv.ru Филоненко рассказал, об опасности, которая подстерегает брак светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

«Константин Богомолов родился 23 июля 1975, Ксения Собчак — 5 ноября 1981 года. Собчак — скорпион, родившийся в год петуха, поэтому у нее в жизни много чего взрывного, вспыльчивого. Конечно, здесь ее смягчает Богомолов, потому что он родился в год спокойного кота», — сразу заметил экстрасенс.

Михаил Филоненко также отметил, что и дата свадьбы селебрити — 13 сентября 2019 года — была выбрана очень удачно. Эксперт утверждает, что несмотря на то, что в народе не любят число «13», называя его «чертовым», в большинстве случаев оно несет удачу и успех. При этом счастливый союз двух звезд шоу-бизнеса все же имеет шанс потерпеть крах. И дело не только в сложном характере супруги режиссера.

«Могу сказать, что здесь большие особенности. Вообще Собчак — девушка с характером. Им надо пережить осень 2020 года. Сейчас год крысы и, по русскому старинному календарю, паука. Так, паук плетет паутину, а крыса не всегда выдерживает эту нить», —пояснил собеседник 5-tv.ru, намекая, что паре стоит готовиться к затяжному периоду конфликтов.

В то же время, экстрасенс посоветовал чете не расстраиваться из-за неблагоприятного прогноза, а лишь заранее подготовиться к осени, посетив личного экстрасенса и получив расширенную консультацию. Только так, по мнению Филоненко, можно избежать разрыва.

Ранее 5-tv.ru рассказал, ждать ли, по мнению экстрасенса, свадьбы Ольги Бузовой и Давида Манукяна.

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