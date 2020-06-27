Дочь Майкла Джексона выложила редкие домашние фото с певцом
Перис Джексон призналась, что безумно скучает по отцу.
Фото: www.globallookpress.com / Tomas Turek
Дочь Майкла Джексона опубликовала в своем Instagram фотографии с поп-королем в домашней обстановке. Уникальные для поклонников творчества музыканта и его семьи кадры Пэрис Джексон подписала теплым признанием, обращенным к горячо любимому отцу.
«Скучаю по тебе и люблю каждый день. Спасибо за волшебство», — написала она.
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Фолловеры поддержали порывы Джексон и признались, что им тоже безумно не хватает музыканта.
«Любим и скучаем»
«RIP королю», — написали юзеры.
Майкл Джексон ушел из жизни 25 июня 2009 года.
Уже после его смерти в США презентовали фильм «Покидая Неверленд», где знакомые поп-короля обвинили его в совращении мальчиков. Семья Джексона категорически отвергает эти обвинения.
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