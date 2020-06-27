Дочь Майкла Джексона выложила редкие домашние фото с певцом

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Нюра Незванова
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Перис Джексон призналась, что безумно скучает по отцу.

Дочь Майкла Джексона выложила редкие домашние фото с певцом

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Turek

Дочь Майкла Джексона опубликовала в своем Instagram фотографии с поп-королем в домашней обстановке. Уникальные для поклонников творчества музыканта и его семьи кадры Пэрис Джексон подписала теплым признанием, обращенным к горячо любимому отцу.

«Скучаю по тебе и люблю каждый день. Спасибо за волшебство», — написала она.

 
 
 
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miss and love you every day. thank you for the magic

Публикация от  PK Dragonfly (@parisjackson)

Фолловеры поддержали порывы Джексон и признались, что им тоже безумно не хватает музыканта.

«Любим и скучаем»

«RIP королю», — написали юзеры.

Майкл Джексон ушел из жизни 25 июня 2009 года.

Уже после его смерти в США презентовали фильм «Покидая Неверленд», где знакомые поп-короля обвинили его в совращении мальчиков. Семья Джексона категорически отвергает эти обвинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой.

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