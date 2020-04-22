Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс негативно охарактеризовала русскую кухню. На своей странице в Instagram, используя довольно грубые выражения, певица обратилась к фанатам из России, назвав привычную для них еду худшей в мире.

«Русская кухня — это худшая в мире, самая варварская и крестьянская еда, которую я только видела в жизни. Идите ешьте свои оленьи щечки и свеклу и мойте задницы в колодце», — написала звезда на своей странице в Twitter.

Twitter @AZEALIA_2020

В то же время Азилия призналась, что кое-что из русских блюд ей все-таки пришлось по вкусу. В частности, ей понравились блины с икрой и пирожное медовик. По словам артистки, она знает рецепт этих блюд и умеет самостоятельно их готовить.

Русскоязычные фанаты в комментариях обрушились с критикой на Бэнкс. Они отметили, что она не права и посоветовали попробовать борщ, вареники и пельмени.

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