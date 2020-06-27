Прямая трансляция премьеры нового клипа Моргенштерна на песню Cadillac

Для выпускников школ и вузов сегодня проходит Всероссийский онлайн-выпускной. В рамках этого грандиозного мероприятия рэпер Моргенштерн представляет клип на песню Cadillac. Премьера видео прошла во время трансляции онлайн-выпускного ВКонтакте.

Моргенштерн — популярный российский исполнитель. Все его треки моментально становятся хитами, в Instagram на него подписаны 4,7 миллиона человек. 22-летний рэпер из Уфы стал известен несколько лет назад благодаря роликам «#ИзиРеп», которые он выставлял на YouTube. Свой первый альбом Моргенштерн выпустил в 2018 году. Тогда же вышли первые клипы — «Дикий» и «Insomnia».

17 января 2020-го рэпер выпустил альбом «Легендарная пыль». Он написал его в прямом эфире всего за неделю. При этом, по словам Моргенштерна, у него не было никакого материала, а все песни создавались с нуля. За два с половиной месяца артист заработал на альбоме 12,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Моргенштерн выглядел до похудения. За год рэперу удалось сбросить 20 лишних килограммов и подкачаться.