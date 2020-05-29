Популярный российский рэпер Моргенштерн похвастался в Instagram своей идеальной формой. Исполнитель опубликовал фото «до и после». Оказалось, всего год назад артист весил 97 килограммов и был обладателем пухлых щечек и второго подбородка.

Теперь же музыкант демонстрирует подписчикам идеальный пресс и вздувшиеся от физической нагрузки вены на руках. Моргенштерн признался — ему удалось сбросить 20 килограммов.

Instagram @morgen_shtern

За год 22-летнему Моргенштерну удалось не только привести себя в форму, но и добиться головокружительного успеха в отечественном шоу-бизнесе. В январе рэпер за неделю с ноля создал в прямом эфире альбом «Легендарная пыль». Пластинку артисту удалось монетизировать, по его словам, в «двенадцать с половиной миллионов рублей за два с половиной месяца».

В прошлом году Моргенштерн заработал себе на люксовый автомобиль Mercedes-Benz. Правда, быстро успел нахватать на новенькой машине штрафов.

Сейчас на музыканта в Instagram подписаны 4,4 миллиона фолловеров. Рэпер любит похвастаться перед подписчиками дорогими «обновками». Например, неделю назад артист презентовал им свои новые «ролексы», украшенные 22 сверкающими бриллиантами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Моргенштерн купил себе подвеску за три миллиона рублей. Ювелирное изделие для 21-летнего рэпера украсили сапфирами и 20-каратными алмазами.