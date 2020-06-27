Об инциденте телеведущая сообщила в Telegram.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

На Ксению Собчак напали в монастыре. Об инциденте телеведущая сообщила в Telegram.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала и держали, пока били Ерженкова. Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи», — написала Собчак.

О том, кто именно совершил нападение и чем это было вызвано телеведущая не сообщает.

Судя по всему в жизни светской львицы наступила полоса неудач. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак сломала нос.

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