На Ксению Собчак напали в монастыре. Об инциденте телеведущая сообщила в Telegram.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала и держали, пока били Ерженкова. Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи», — написала Собчак.

О том, кто именно совершил нападение и чем это было вызвано телеведущая не сообщает.

Судя по всему в жизни светской львицы наступила полоса неудач. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак сломала нос.