Ксения Собчак рассказала подписчикам в Instagram о травме, которую получила. По словам ведущей, даже сломанный нос не помешал ей снять очередной выпуск авторской передачи, телеведущей даже пришлось ускорить работу.

«Наш выпуск выходит на день раньше — к сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. В выпуске я уже „раненый боец“. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не „сливали“ и провели сложнейшую операцию!» — написала Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Также ведущая показала кадры из больницы, где ее прооперировали и заверила поклонников, что ничего страшного не случилось. Однако фанаты все же проявили заботу и внимание и в комментариях предостерегли знаменитость от дальнейших неурядиц.

«Аккуратнее, Ксения Анатольевна»;

«Скорейшего выздоровления»;

«Берегите себя!» — писали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова.