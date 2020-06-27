«Перешел все границы»: на Марата Башарова подала в суд бывшая жена

Екатерина Архарова написала на своего бывшего мужа Марата Башарова заявление в суд. Архарова подает в суд за оскорбление, сообщает KP.RU.

«Человек уже перешел все границы. Не где-то на заборе написал „Катя дура“, а ходил по передачам и используя СМИ, распространял обо мне информацию, состоящую из 90% лжи. Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребенок. Скоро малыш начнет все понимать, а Башаров все успокоиться никак не может. Пускай теперь разбираются соответствующие органы. Не маленький мальчик. Должен нести ответственность за сказанное и содеянное», — рассказала Екатерина Архарова.

И даже несмотря на то, что несколько лет назад избитая им Екатерина Архарова простила его и забрала заявление из полиции, артист наговорил про бывшую много гадостей и как выяснилось, клеветы.

Как рассказал изданию источник в МВД «Раменки», актриса написала заявление на Башарова. В своем заявлении Екатерина Архарова подчеркнула, что больше 90% сказанного о ней и ее семье Башаровым является клеветой. Ему грозит до 240 часов исправительных работ и штраф в размере одного миллиона рублей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Марат Башаров и Екатерина Архарова развелись в еще 2015 году, прожив в браке менее года, после того, как актриса попала в больницу с побоями. А не так давно в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» актер не только признал, что действительно применял к бывшей жене физическую силу, но и обвинил ее саму в алкоголизме и неадекватном поведении.

По словам Башарова, до свадьбы он не знал о пристрастии Екатерины к спиртному, а потом убедился, что она теряет над собой контроль, когда выпьет. Он заявил, что ему приходилась запирать супругу, которая лезла в драку, а также рассказал, что якобы Архарова выходила нетрезвая на сцену. Когда же он решил развестись, Екатерина, по словам актера, устроила скандал.

«Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: „Заберите, пожалуйста, свою дочь“. Это была истерика», — рассказывал тогда Башаров.

По его словам, он сам является жертвой скандала, который устроили в публичном пространстве Екатерина Архарова и ее родственники.