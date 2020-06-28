Любовь Толкалина представила публике избранника 19-летней дочери

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Виктория Андреева
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Актриса выложила в сеть редкий снимок очаровательной наследницы в обнимку с молодым человеком.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Актриса театра и кино Любовь Толкалина, как и любая мама, не перестает удивляться, тому, как быстро взрослеют дети. Казалось, только вчера малыш появился на свет и вот — он уже самостоятельный человек.

В личном Instagram-аккаунте звезда опубликовала нежное фото 19-летней дочери Марии Кончаловской с возлюбленным Никитой. Несмотря на то, что избранник девушки старшее ее почти на десять лет, Толкалина все равно считает обоих «маленькими детишками».

«Детишки, мои любимые. Удивительно. Странно большие. Больше меня. Голове моей никак не угнаться временем, за этим осознанием. Непостижимо устроен мир. Однозначно в нем только это. Он непостижим!» — философски подписала пост актриса.

Instagram @tolkalinaliuba

В комментариях фолловеры отмечали, что время, действительно, бежит очень быстро. Но посоветовали Любови не расстраиваться из-за того, что дочка уже давно взрослый человек. Ведь теперь маме есть на кого положиться и, при случае, получить ценный совет.

«Очаровательная пара!»

«Взрослая, зато придет на помощь в любой момент!» — откликались фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показал атмосферный снимок Любови Толкалиной, приготовившейся вести битву за урожай.

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Любовь Толкалина представила публике избранника 19-летней дочери

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