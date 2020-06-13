«Крестьянка»: Любовь Толкалина приготовилась к битве за урожай
Актриса в День России разместила в сети атмосферный снимок.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Любовь Толкалина в своем аккаунте в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует в красном сарафане лежа на траве с ржавым серпом в руках. На снимке, посвященном Дню России, 42-летняя знаменитость держит сельскохозяйственное орудие и мило улыбается.
«Ко дню России! Славься, Отечество наше прекрасное!» — написала Любовь Толкалина.
Пользователи, подписанные на страницу актрисы, пришли в восхищение от ее поста. Многим юзерам показалось, что на снимке не хватает и молота — символа, который вместе с серпом олицетворяет единство рабочих и крестьян.
«„Крестьянка“ где „Рабочий“?»
«Класс! А серп какой раритетный! Любочка, вы прелесть!»
«Красивая женщина. Лежит. В руках, так показательно, серп. Тонкий намек мужчинам»
«Где-то должен быть мужик с молотом»
«Блин… Молота не хватает…», — отмечают пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Толкалина свалилась с температурой.
- 13 июн
- «Русская красавица»: Пелагея в кокошнике станцевала на Красной площади
- 12 июн
- В Минске открылась фотовыставка, посвященная России — видео
- 12 июн
- В Израиле развернули флаг РФ площадью 600 квадратных метров в честь Дня России
- 12 июн
- В Петербурге впервые подняли флаг России над акваторией Невы — видео
- 12 июн
- Глава Курчатовского института рассказал о роли атомного проекта для России
- 12 июн
- Путин о врачах: «Мы открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах»
- 12 июн
- Путин поздравил соотечественников с Днем России и вручил золотые звезды Героям Труда
- 12 июн
- Мероприятия в честь Дня России проходят в Белоруссии — видео
- 12 июн
- Путин выразил уверенность в поддержке россиянами поправок к Конституции
- 12 июн
- Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав российского ВМФ
Читайте также
59%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?