«Крестьянка»: Любовь Толкалина приготовилась к битве за урожай

Любовь Толкалина в своем аккаунте в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует в красном сарафане лежа на траве с ржавым серпом в руках. На снимке, посвященном Дню России, 42-летняя знаменитость держит сельскохозяйственное орудие и мило улыбается.

«Ко дню России! Славься, Отечество наше прекрасное!» — написала Любовь Толкалина.

Instagram @tolkalinaliuba

Пользователи, подписанные на страницу актрисы, пришли в восхищение от ее поста. Многим юзерам показалось, что на снимке не хватает и молота — символа, который вместе с серпом олицетворяет единство рабочих и крестьян.

«„Крестьянка“ где „Рабочий“?»

«Класс! А серп какой раритетный! Любочка, вы прелесть!»

«Красивая женщина. Лежит. В руках, так показательно, серп. Тонкий намек мужчинам»

«Где-то должен быть мужик с молотом»

«Блин… Молота не хватает…», — отмечают пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Толкалина свалилась с температурой.