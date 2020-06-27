В РПЦ прокомментировали нападение на Ксению Собчак

После нападения на телеведущую и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, последовал комментарий от официального представителя РПЦ, сообщили в «Говорит Москва». Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил, что расследованием преступления должны заняться правоохранители. Кипшидзе связал инцидент с судебным процессом над игуменом Сергием Романовым.

«Я считаю, что любое нападение должно расследоваться и в рамках данного расследования должны быть установлены причины и обстоятельства. Исходя из этого должна определяться необходимая мера реагирования на подобный инцидент. В любом случае, как вам хорошо известно, в Среднеуральском женском монастыре находится игумен Сергий Романов, который находится под церковным судом. Уже было два заседания церковного суда, и ожидается продолжение судебного процесса. Он объяснений церковному суду не дает, выступает со смущающими церковных людей заявлениями. Поэтому неудивительно, что вокруг него могут происходить самые неожиданные, в том числе насильственные вещи» — ответил представитель РПЦ.

Также стало известно, что в МО МВД Верхнепышменский поступили заявление от Ксении Собчак и Сергея Ерженкова. В связи с этим назначена проверка по факту причинения легких телесных повреждений заявителям. Также в МВД отметили, что побои, пострадавшие не сняли и визуальных повреждений не обнаружено.

Ранее 5-tv.ru сообщило о нападении на Ксению Собчак и ее съемочную группу.