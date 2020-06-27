«Я не могла встать»: видео нападения на Ксению Собчак
Новые подробности нападения на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре 27 июня.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов; Telegram @bloodysx
Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале подробное видео нападения на нее и съемочную группу, которое подтвердило ее предыдущий рассказ. На видео видно, как монахини Среднеуральского женского монастыря преграждают ей путь и буквально уводят от коллег.
«Нас как бы все время отталкивали, чтобы мы разошлись в разные группы. Как только нас разделили… Потому что важно было, как я понимаю, они не могли бить меня или боялись… И поэтому, как только нас разделили, я увидела, как начали бить Сергея» — ранее рассказала телеведущая.
Режиссера Сергея Ерженкова отвели в другой конец площади. Между ним и служителями монастыря началась потасовка. На видео видно, как выглядела драка. Собчак ринулась на помощь, но монахини снова преградили ей путь, а одни из них схватила Ксению за руку и попыталась направить к выходу с территории. В итоге телеведущая запнулась об бордюр и упала.
«Я как бы стала кричать и они меня оттолкнули, чтобы я не шла к нему. Я упала и они так окружили, чтобы я не могла встать» — поделилась подробностями она.
Позже появились кадры избиения режиссера Ерженкова: он лежал на земле и сопротивлялся одному из нападающих. Члены съемочной группы узнали, что одна из камер разбита. Они попросили вернуть им аппаратуру, но служители монастыря пообещали сделать это только после того, как Ксения Собчак и ее группа покинут территорию.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на съемочную группу Ксении Собчак напало около 30 человек.
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