«Начали бить Сергея»: подробности избиения режиссера киногруппы Собчак
Некоторых членов съемочной группы телеведущей избили на территории Среднеуральского женского монастыря 27 июня.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru
На съемочную группу Ксении Собчак было совершено нападение на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области 27 июня. Об этом стало известно из ее Telegram.
По словам телеведущей, в последний день съемок фильма на них напало порядка 30 человек. Результатом происшествия стал разбитый телефон, украденная дорогостоящая аппаратура и отснятый материал. Ксения Собчак и пострадавший режиссер Сергей Ерженков уже подали заявления в МО МВД Верхнепышминский. Побои у пострадавших сняты не были, а видимые телесные повреждения не обнаружены. В связи с произошедшим назначена проверка.
Собак рассказала, что во время нападения в монастыре из окружили и начали выталкивать на площадь. Съемочную группу специально разделили, а режиссера Сергея Ерженкова избили.
«Нас как-то очень грамотно разделили. Я все время кричу на этом видео: Давайте не расходиться! Мы должны быть вместе! Нас как бы все время отталкивали, чтобы мы разошлись в разные группы. Как только нас разделили… Потому что важно было, как я понимаю, они не могли бить меня или боялись… И поэтому, как только нас разделили, я увидела, как начали бить Сергея. Я как бы стала кричать и они меня оттолкнули, чтобы я не шла к нему. Я упала и они так окружили, чтобы я не могла встать», — рассказала она.
Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил, что расследованием преступления должны заняться правоохранители. Кипшидзе связал инцидент с судебным процессом над игуменом Сергием Романовым.
Ранее 5-tv.ru опубликовал комментарий Ксении Собчак и Сергея Ерженкова о нападении в монастыре.
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