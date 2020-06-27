Возлюбленная рэпера Тимати — 24-летняя модель Анастасия Решетова — не из тех, кто тщательно скрывает личную жизнь, боясь «дурного сглаза». Напротив, звезда всегда открыта для общения и часто сама публикует в сети редкие и забавные кадры из личного архива.

Так, например, сегодня Анастасия показала фолловерам трогательное видео, где слегка заспанный Тимати ранним утром играет с наследником. Лежа в кровати, рэпер аккуратно берет на руки восьмимесячного Ратмира, нежно целует и делает «вертолетик».

«Булка каждое утро к спящему папе пристает! Стучит по спине и трогает за нос!» — подписала ролик избранница музыканта.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Комментируя подобные семейные видео селебрити, фолловеры всегда отмечают, что поражены столь теплым отношением Тимати к малышу. По мнению многих, поцелуи, крепкие объятия и прочие нежности— прерогатива новоиспеченных мамочек. Однако в данном случае тесная связь музыканта с сыном лишь вызывает восхищение.

«Какой Тимати хороший папа! Чтобы о нем не говорили, а папа он отличный!!!»

«Вы просто идеальная семья!»

«Он у вас — сладкая булочка, которую хочется постоянно покусывать!!!»

«Тимур отличный папа!!! Здоровья и счастья большой вашей семье!» — обращаются фанаты к звездному семейству.

Ранее 5-tv.ru показал забавные фото, как Тимати с наследником Ратмиром и дочерью Алисой от первого брака парятся в бане.