«Каждое утро пристает!» — Решетова показала забавные игры Тимати с наследником
Возлюбленная музыканта рассказала, как развлекаются ее любимые мужчины в начале дня.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная рэпера Тимати — 24-летняя модель Анастасия Решетова — не из тех, кто тщательно скрывает личную жизнь, боясь «дурного сглаза». Напротив, звезда всегда открыта для общения и часто сама публикует в сети редкие и забавные кадры из личного архива.
Так, например, сегодня Анастасия показала фолловерам трогательное видео, где слегка заспанный Тимати ранним утром играет с наследником. Лежа в кровати, рэпер аккуратно берет на руки восьмимесячного Ратмира, нежно целует и делает «вертолетик».
«Булка каждое утро к спящему папе пристает! Стучит по спине и трогает за нос!» — подписала ролик избранница музыканта.
Комментируя подобные семейные видео селебрити, фолловеры всегда отмечают, что поражены столь теплым отношением Тимати к малышу. По мнению многих, поцелуи, крепкие объятия и прочие нежности— прерогатива новоиспеченных мамочек. Однако в данном случае тесная связь музыканта с сыном лишь вызывает восхищение.
«Какой Тимати хороший папа! Чтобы о нем не говорили, а папа он отличный!!!»
«Вы просто идеальная семья!»
«Он у вас — сладкая булочка, которую хочется постоянно покусывать!!!»
«Тимур отличный папа!!! Здоровья и счастья большой вашей семье!» — обращаются фанаты к звездному семейству.
Ранее 5-tv.ru показал забавные фото, как Тимати с наследником Ратмиром и дочерью Алисой от первого брака парятся в бане.
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