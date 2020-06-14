Тимати и маленький Ратмир попарились в бане — умилительное фото

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Алиса Старжевская
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Рэпер вместе с подругой, матерью и детьми устроили банный день.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova, @simona280, @timatiofficial

Звезды начинают потихоньку выходить из режима санитарных ограничений — вот и семейство Тимати впервые с начала пандемии вышло из дома. 36-летний рэпер вместе со своей 24-летней возлюбленной Анастасией Решетовой, их сыном Ратмиром и дочерью Тимати от первого брака Алисой выехали на банные процедуры. Сопровождала компанию мать артиста, 60-летняя Симона Черноморская.

Позже Решетова порадовала поклонников милой фотографией отца и сына из парной.

Другие снимки детей опубликовала Симона, подписав их следующим образом:

«Чистые дети, это особый вид удовольствия!».

Instagram @volkonskaya.reshetova

В комментариях фанаты спросили, присутствовала ли в бане Алена Шишкова, первая жена Тимати, мама Алисы:

«Алена тоже была с вами?»;

«А Алиса проводит время с папой и мамой в одной компании?» — выпытывали поклонники.

Однако на первый вопрос Черноморская ответила недоуменно «В бане?», а на второй последовал категоричный отрицательный ответ.

Недавно Анастасия Решетова показывала видео того, как семимесячный Ратмир уже вовсю пытается стоять. В комментариях модель сделала оговорку, что это не ускоренное развитие, а норма, и другие родители тоже могут помочь своим малышам быстро делать первые шаги с помощью правильного ухода и режима дня.

Ранее 5-tv.ru показал, как Ратмир уморительно требовал еды, стуча ложкой.

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