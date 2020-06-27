В сети появилось видео с экспериментальным ручным пулеметом Калашникова

На YouTube-канале «Калашников Media» появился ролик с обзором экспериментальной модели ручного пулемета Калашникова. От оригинала ее отличает конструкция сошек (передних опорных стержней), ось вращения которых находится выше канала ствола. Получается, что ствол будто висит на сошках.

Благодаря таким изменениям, автомат проще использовать в пересеченной местности, когда сошки не удается поставить на ровную поверхность. Также появление откидного наплечника обеспечило более единообразное расположение приклада пулемета по отношению к плечу стрелка.

В целом экспериментальные образцы показали повышенные кучность и точность стрельбы, но до серийного производства модель так и не добралась.

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