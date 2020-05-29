Серьезный инструмент влияния: В США оценили испытания модернизированного Ту-22МЗМ

Эксперты американского издания National Interest оценили испытания модернизированного бомбардировщика Ту-22МЗМ. По их мнению, самолет является серьезным инструментом влияния.

«Ту-22М3М не только способен нести ядерное оружие, но и может рассматриваться как часть стратегии противодействия американским авианосным ударным группировкам, которые действуют вблизи сфер влияния России», — говорится в материале специалистов.

Бомбардировщик является глубокой модификацией своего предшественника Ту-22МЗ и обладает более современной авионикой. На нем установлено улучшенное оборудование вроде навигации, связи, прицелов, системы управления двигателем. Он сможет наносить удары крылатыми ракетами X-32, дальность которых составляет до тысячи километров.

Самолеты этой группы остаются одними из самых засекреченных в России. И не спроста: эти российские бомбардировщики могут бороться с американскими авианосными группировками. Они никогда не поставлялись за границу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали главный недостаток российского Ту-160 — отсутствие стелс-технологии.