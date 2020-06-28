Совсем недавно певица Рита Дакота мучила фанатов вопросом: «Какой же стиль ей идет?». Звезда поп-сцены серьезно задумалась, чем следует дополнить гардероб: платьями, спортивными вещами или чем-то в стиле casual. Судя по тому, что вскоре в Instagram-аккаунте артистки появилось свежее фото с гламурной тусовки в центре столицы, — со стилем она определилась.

Так, на «девчачьи субботние посиделки» Дакота отправилась в модном черном кроп-топе и шортах, сверху накинув ярко-алое пальто.

«Мы сегодня планируем гулять девочками! Прям вот настоящие девчачьи субботние пати! Как же это круто! Лето, центр, бабочки в животе! Обожаю! А у вас какие планы на сегодняшний вечер?» — вежливо поинтересовалась звезда у подписчиков.

Instagram @ritadakota

Ответив на заданный вопрос, фолловеры отметили, что стиль «городской шик» очень подходит характеру Риты. Как минимум, потому что подчеркивает ее необузданную энергию и удивительную харизму.

«Шикарная женщина!»

«Ой, это же кайф! Ритуля, просто класс!»

«Отличный образ! Нет слов! Чудесная!»

«Просто нереальная! Смотрю и не могу налюбоваться!» — один за другим писали комплименты звезде поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как харизматичная и открытая Рита Дакота чуть не стала жертвой маньяка.