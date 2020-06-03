«Он звал нас зайти к нему»: Рита Дакота о том, как едва не стала жертвой маньяка

Певица Маргарита Герасимович, известная публике под ником Рита Дакота, повергла в шок фанатов, рассказав ужасные подробности из личной жизни.

Буквально несколько часов назад артистка выложила пост в Instagram, где призналась: она и ее любимая мама чуть не стали жертвами серийного убийцы. Оказалось, что маньяк проживал по соседству с женщинами и постоянно с ними общался.

«Это правда. Мы несколько раз получали „приглашение“ зайти в гости на пиво к тому самому бердянскому маньяку, который в колодцах женщин бетоном заливал. Прикиньте! Он несколько раз звал нас с мамой зайти к нему! Слава богу, мы пиво не пьем, да, мам?» — с ужасом вспоминала Дакота.

Instagram @ritadakota

В считанные минуты под постом дивы появились сотни комментариев. Ее поклонники, все как один, твердили, что не могут поверить в роковое совпадение. Но в то же время отметили: они неимоверно счастливы, что все обошлось.

«Ужас какой-то!»

«Рита, это же просто кошмар! Слава богу, все сложилось удачно!»

«Не может быть! Я думала, ты просто пошутила!»

«Ангел-хранитель вас спас! Но, конечно, это чудовищно — жить, не зная, что рядом настоящий зверь», — обращались к Рите фолловеры.

Бердянский маньяк — Руслан Хамаров — известная личность в криминальных кругах. Мужчина 1972 года рождения на протяжение нескольких лет убивал женщин, а после сбрасывал их изувеченные тела в колодцы. Следователям удалось доказать его причастность, как минимум, к восьми убийствам. Однако, по словам оперативников, их было гораздо больше.

Учитывая всю тяжесть совершенных Хамаровым преступлений, суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению.

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