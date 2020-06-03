«Он звал нас зайти к нему»: Рита Дакота о том, как едва не стала жертвой маньяка
Известная певица призналась: однажды она и ее любимая мама оказались на волосок от смерти.
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Фото, видео: Instagram @ritadakota
Певица Маргарита Герасимович, известная публике под ником Рита Дакота, повергла в шок фанатов, рассказав ужасные подробности из личной жизни.
Буквально несколько часов назад артистка выложила пост в Instagram, где призналась: она и ее любимая мама чуть не стали жертвами серийного убийцы. Оказалось, что маньяк проживал по соседству с женщинами и постоянно с ними общался.
«Это правда. Мы несколько раз получали „приглашение“ зайти в гости на пиво к тому самому бердянскому маньяку, который в колодцах женщин бетоном заливал. Прикиньте! Он несколько раз звал нас с мамой зайти к нему! Слава богу, мы пиво не пьем, да, мам?» — с ужасом вспоминала Дакота.
В считанные минуты под постом дивы появились сотни комментариев. Ее поклонники, все как один, твердили, что не могут поверить в роковое совпадение. Но в то же время отметили: они неимоверно счастливы, что все обошлось.
«Ужас какой-то!»
«Рита, это же просто кошмар! Слава богу, все сложилось удачно!»
«Не может быть! Я думала, ты просто пошутила!»
«Ангел-хранитель вас спас! Но, конечно, это чудовищно — жить, не зная, что рядом настоящий зверь», — обращались к Рите фолловеры.
Бердянский маньяк — Руслан Хамаров — известная личность в криминальных кругах. Мужчина 1972 года рождения на протяжение нескольких лет убивал женщин, а после сбрасывал их изувеченные тела в колодцы. Следователям удалось доказать его причастность, как минимум, к восьми убийствам. Однако, по словам оперативников, их было гораздо больше.
Учитывая всю тяжесть совершенных Хамаровым преступлений, суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова пережила покушение на собственную жизнь.
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