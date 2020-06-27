«У меня лицо — шарик!» — Похудевший Фадеев загнал Пригожина на беговую дорожку
Продюсер поблагодарил коллегу за вдохновляющий пример.
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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim
Пост продюсера Максима Фадеева, показавшего результат похудения в Instagram, произвел неизгладимое впечатление на его коллегу Иосифа Пригожина. Муж Валерии записал видеообращение к Фадееву, где поблагодарил за вдохновение, которое получил, увидев резко постройневшего коллегу.
«Макс, привет! Ты меня, конечно, сегодня с утра смотивировал. Я встал на дорожку. Давно не стоял, месяц, наверное, точно. Вот уже три километра прошел, бежать пока не буду, чтоб коленки не повредить. Но надеюсь, что продолжу в таком же режиме. Я прям жестко поправился — я почти сотку уже, понимаешь. Надо срочно сбрасывать, питание контролировать. У меня лицо уже — шарик, придется бороду отращивать. Спасибо тебе за мотивацию!» — сказал Пригожин, тяжело дыша из-за ходьбы по тренажерной дорожке.
Как писал ранее 5-tv.ru, Максим Фадеев накануне опубликовал фотографию, где похвастался своей новой формой. Российский композитор и продюсер похудел на 100 килограммов! Чтобы показать, как сильно изменилось тело, Фадеев «влез» в свои старые шорты. Он сумел полностью поместиться в одну штанину.
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