Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт

Максим Фадеев опубликовал фотографию, где похвастался своей новой формой. Российский композитор и продюсер похудел на 100 килограммов! Чтобы показать, как сильно изменилось тело, Фадеев «влез» в свои старые шорты. Он сумел полностью поместиться в одну штанину.

«Всем мир! Это мои шорты… Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» — подписал фото Максим Фадеев.

Instagram @fadeevmaxim

Своей фотографией Максим Фадеев взбудоражил желающих похудеть. В комментариях под постом нетерпеливые поклонники начали угадывать, как именно продюсер сумел сбросить лишние килограммы, а также восхищались силой воли Фадеева.

«Вот это результат!»

«Ох, ничего себе, Вы, кумир женщин!»

«Ого, уважаю, это огромный труд и терпение!» — восхитились фолловеры новой формой Фадеева.

Максим Фадеев худеет уже несколько лет. К началу эксперимента он весил почти 197 килограммов. Фадеев испугался за свое здоровье и понял, что нужно садиться на диету. Он заявил, что не сбреет бороду, пока не придет в форму. Его заявление многие не воспринимали всерьез. Но Фадеев постепенно идет к цели. В апреле 2020-го он написал, что ему осталось скинуть еще 20-30 килограммов. Так что бороду сбривать пока рано.

Instagram @fadeevmaxim

Максим Фадеев утверждает, что похудеть ему помогает собственная методика. Какая именно, композитор не раскрывает. Фадеев дразнит подписчиков и иногда делится некоторыми секретами похудения. Так, по словам Фадеева, сбросить вес ему помогает стакан горячей воды утром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Максим Фадеев распустил лейбл MALFA.