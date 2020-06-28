Макияж и грация модели: Витас похвастался 11-летней красавицей-дочкой

Эстрадный певец Виталий Грачев, более известный как Витас, показал своих подросших детей. На своей странице в Instagram он выложил снимки, на которых его 11-летняя дочь Алла позирует вместе с пятилетним братом Максимом.

Судя по кадрам, девочка уже серьезно подросла, она красит губы яркой помадой, уверенно держится перед камерой и позирует, как настоящая модель. Наряд наследницы Витаса и ее роскошные русые волосы привели подписчиков артиста в восторг. Они не могли налюбоваться юной красавицей и осыпали ее множеством комплиментов. Некоторые даже рискнули подумать о будущем Аллы, решив, что из нее получится великолепная модель.

Instagram @vitasroom

«Подросла девочка!»

«Какая красотка у вас растет!»

«Изумительная малышка!»

«Красавица, нежная, хорошая девочка, воспитанная, умная», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Витас предупредил об опасности коронавируса.