«Будьте осторожны»: певец Витас предупредил об опасности коронавируса

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Анастасия Игонина
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Популярность певца в Китае продолжает расти. Витас, только что вернувшийся с гастролей по КНР, не понаслышке знает о ситуации с распространением смертельно опасного вируса.

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Фото, видео: Instagram @vitasroom

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае

Певец Витас 19 февраля празднует день рождения. Корреспонденты издания Teleprogramma.pro дозвонились до артиста и задали несколько вопросов о нем самом и его творчестве.

Витас очень популярен в Китае и совсем недавно он дал в этой стране несколько концертов. Мероприятия состоялись, несмотря на вспышку коронавируса. Однако, по словам самого певца, он к этому заболеванию относится серьезно и призывает всех не терять бдительности.

«Коронавирус существует. Будьте осторожны», — предупредил он.

В настоящее время звезда готовится к гастролям по России. На родине он намерен выступать со своей дочерью Аллой. Девочка уже успела покорить публику своими невероятными талантами. Кроме того, юная артистка преуспела и в кинематографе — девочка занята в съемках сразу четырех картин в Китае.

«Я очень рад, что моя дочь Алла снимается уже в четырех фильм в Китае. У нее это получается лучше, чем у меня», — признался Витас.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как отличить коронавирус от ОРВИ по трем признакам.

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