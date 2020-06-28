Овечкин со стройняшкой Шубской и малышом сделали нежное селфи
Настасья Шубская выставила фотографии второго сына от Александра Овечкина.
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась несколькими фотографиями вместе с новорожденным сыном. Пара стала родителями второго сына месяц назад, 27 мая 2020-го. Супруги назвали мальчика Ильей.
«Один месяц нашему малышу», — подписала снимок Настасья Шубская.
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и модель Настасья Шубская не стали скрывать наследника. На фото можно даже разглядеть лицо малыша. Отдельно подписчики восхитились великолепной формой молодой мамы. 26-летняя девушка быстро восстановилась после родов, что отметили поклонники пары.
«Настя, ну как через месяц после родов можно так выглядеть? Вы точно ведьма!»
«Поздравляем! Растите здоровыми и счастливыми на радость маме и папе!»
«Красивые, прекрасная пара! Уверена, что Александр замечательный, добрый, ответственный отец, а вы нежная и заботливая мамуля», — написали фолловеры.
Овечкин и Щубская зарегистрировали отношения в августе 2016 года. В августе 2018-го у них родился первый ребенок, которого назвали Сергеем.
Ранее 5-tv.ru писал о том, крепок ли брак Овечкина и Шубской.
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