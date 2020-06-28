«Мои аплодисменты!» — похудевшая на 45 килограммов Адель «влезла» в старое платье
Британская певица похвалилась своими достижениями с подписчиками в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @adele
Прославленная британская певица Адель никогда не была худышкой, однако это ничуть ее портило. Напротив, поклонники звезды находили ее формы очень пикантными и даже возбуждающими. Однако вскоре после рождения сына артистка кардинально поменяла привычки: перешла на здоровое питание и стала массу времени уделять спортивным занятиям.
Безусловно, такой режим вскоре дал поразительные результаты, пишет «Экономика сегодня». В частности, им не перестают удивляться не только фанаты певицы, но и сама Адель. Нередко звезда выкладывает в сеть шуточные посты, где примеряет старые наряды, чтобы наглядно показать «плоды» немалых усилий.
К примеру, на этом фото артистка поместилась в платье, надевала которое в последний раз ни много ни мало — четыре года назад.
«Боже, я люблю тебя!»
«Ах, какая красотка! Мои аплодисменты!»
«Все-таки влезла! Такая худышка! Даже немного обидно…»
«Разве это вообще возможно?! Я в шоке от твоих результатов!»
«Богиня моего сердца! Обожаю!» — откликались на чудесное преображение артистки фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал, как похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев влез в одну штанину своих шорт.
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