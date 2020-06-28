Прославленная британская певица Адель никогда не была худышкой, однако это ничуть ее портило. Напротив, поклонники звезды находили ее формы очень пикантными и даже возбуждающими. Однако вскоре после рождения сына артистка кардинально поменяла привычки: перешла на здоровое питание и стала массу времени уделять спортивным занятиям.

Безусловно, такой режим вскоре дал поразительные результаты, пишет «Экономика сегодня». В частности, им не перестают удивляться не только фанаты певицы, но и сама Адель. Нередко звезда выкладывает в сеть шуточные посты, где примеряет старые наряды, чтобы наглядно показать «плоды» немалых усилий.

К примеру, на этом фото артистка поместилась в платье, надевала которое в последний раз ни много ни мало — четыре года назад.

Instagram @adele

«Боже, я люблю тебя!»

«Ах, какая красотка! Мои аплодисменты!»

«Все-таки влезла! Такая худышка! Даже немного обидно…»

«Разве это вообще возможно?! Я в шоке от твоих результатов!»

«Богиня моего сердца! Обожаю!» — откликались на чудесное преображение артистки фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал, как похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев влез в одну штанину своих шорт.