Сколько раз в неделю заниматься сексом полезно для здоровья?

Секс положительно влияет на гормональный фон организма. После интимной близости с партнером растет выработка кортизола, отвечающего за ослепление чувствами, а также увеличивается тестостерон, регулирующий влечение к противоположному полу и яркость ощущений. В момент полового акта такжеповышается производство окситоцина и серотонина, избавляющего от стресса. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент общественной организации «Профессиональное объединение врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук.

По словам врачам, все эти преимущества, безусловно, делают секс полезным для здоровья. В среднем им рекомендуют заниматься два-три раза в неделю. Однако, как пояснил медик, потребности каждого человека индивидуальны. Они обусловлены его ритмом жизни и возрастом.

«На самом деле потребности напрямую зависят от половой конституции, жизненного этапа. Как известно, особи размножаются на пике физической активности — то есть если человек лежит со сломанной ногой, сексуальная функция у него, скорее всего, будет нулевая. В целом для людей среднего возраста в мегаполисах, с детьми и ипотекой плановый один раз в неделю — уже неплохо», — рассказал Кульгавчук.

Сексолог подчеркнул, что иммунитет тех, кто регулярно вступает в половой контакт выше людей, которые воздерживаются от интимных связей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Англии ввели запрет на секс между не живущими вместе людьми.