В Англии ввели запрет на секс между не живущими вместе людьми
Данная мера введена в качестве профилактической в условиях угрозы распространения коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Josef Horazny, Martin Sterba
Власти Англии ввели запрет на секс между не живущими вмести людьми. Как сообщает Mirror, данная мера введена в качестве профилактической в условиях угрозы распространения коронавируса.
До настоящего времени нарушителем считался тот, кто приходил к своему партнеру в гости. Отныне к ответственности могут быть привлечены все участники интимного процесса. Секс в общественных местах для желающих нарушить нововведении также под запретом.
Согласно поправке к законопроекту «Об охране здоровья», жителям страны нельзя собираться свыше двух и более человек для любой формы социального взаимодействия, включая интимную близость.
Местной полиции даны рекомендации по «осмотрительности» и «здравому смыслу».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын приравнял подростковый секс к измене и решил его запретить.
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