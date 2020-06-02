В Англии ввели запрет на секс между не живущими вместе людьми

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Василий Заика
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Данная мера введена в качестве профилактической в условиях угрозы распространения коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Josef Horazny, Martin Sterba

Тема:
Эпидемия коронавируса

Власти Англии ввели запрет на секс между не живущими вмести людьми. Как сообщает Mirror, данная мера введена в качестве профилактической в условиях угрозы распространения коронавируса.

До настоящего времени нарушителем считался тот, кто приходил к своему партнеру в гости. Отныне к ответственности могут быть привлечены все участники интимного процесса. Секс в общественных местах для желающих нарушить нововведении также под запретом.

Согласно поправке к законопроекту «Об охране здоровья», жителям страны нельзя собираться свыше двух и более человек для любой формы социального взаимодействия, включая интимную близость.

Местной полиции даны рекомендации по «осмотрительности» и «здравому смыслу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын приравнял подростковый секс к измене и решил его запретить.

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