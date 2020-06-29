Зубы малышей так же подвержены кариесу, как и зубы взрослых, и к их чистке нужно подходить не менее ответственно. Уход за полостью рта у детей часто усложняется их нежеланием или неумением следить за здоровьем зубом. Поэтому в первые годы жизни ребенка этот вопрос должны контролировать родители, рассказала 5-tv.ru детский стоматолог Кристина Чеснокова.

«Самый важный момент в чистке зубов — это регулярность и пример родителей. Лучше, если вы будете приучать ребенка к чистке задолго до того, как у него появились первые зубки. Для этого можно использовать специальные дентальные салфетки, которые продаются в аптеках», — поделилась врач.

Мама может намотать такие салфетки на палец и проводить ими массаж десен. Таким образом ребенок привыкает к ощущению чего-то постороннего во рту. Когда у него появляются первые зубки, нужно приобрести зубную щетку и пасту с пометкой «ноль плюс», посоветовала доктор. В случае с пастой такая пометка показывает родителям, что ребенок сможет глотать чистящее средство без риска занести в организм вредные вещества.

Маленьким малышам удобно чистить зубы, посадив на колени и дав и какую-нибудь игрушку. Либо можно купить для него яркую зубную щетку. Пока карапуз крутит в руке щетку, родитель может почистить ему зубки. Удобнее, когда мама нависает над ребенком сзади, или когда он лежит на кровати. Так можно охватить все зубки, включая труднодоступные.

Когда ребенок достигает возраста, когда он в состоянии чистить зубы самостоятельно, его можно брать с собой в ванную и показывать процесс на своем примере. Либо играть с ним в игру «ты мне — я тебе», когда мама чистит зубы ребенку, а ребенок чистит зубы маме.

Для детей постарше разрабатываются мотивационные календарики, где отмечается каждая чистка зубов. Они помогают следить за процедурами и поощрять ребенка за постоянный уход за полостью рта.

«До семи-восьми лет вы должны контролировать чистку зубов ребенка и дочищать за него зубы. Потому что мануальные навыки ребенка до того, как он научится писать, не сформированы достаточно, чтобы осуществить качественную чистку зубов», — объяснила Кристина Чеснокова.

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