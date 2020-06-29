Можно ли из-за кофе набрать лишние килограммы?
Ученые выяснили, почему бодрящий напиток может спровоцировать набор лишних килограммов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Mauricio Jordan de Souza Coelho, 5-tv.ru
Кофе влияет на вес человека — его частое употребление провоцирует набор лишних килограммов. К такому выводу пришли британские ученые, передает портал «Актуальные новости».
Исследования показали, что в составе кофейных зерен имеется большой запас антиоксидантов. Эти вещества ингибируют — то есть подавляют или задерживают — окисление органических соединений. Тем самым замедляется старение человеческого организма, что также можно назвать эффектом омоложения.
В то же время кофеин воздействует на гормоны, концентрируя содержание кортизола. Это так называемый «гормон стресса», который вырабатывается надпочечниками. В умеренных количествах он жизненно необходим нашему организму. Его основная задача — адаптировать тело к меняющимся условиям окружающей среды. Кортизол регулирует уровень глюкозы в крови, поддерживает нервную систему, активирует мозговую деятельность, контролирует артериальное давление.
Однако повышенный уровень кортизола ведет к ряду негативных последствий, таких как: снижение выработки тестостерона, ослабление иммунитета, учащенное сердцебиение, расстройство пищеварения, раздражительность, тревожность, утомляемость, бессонница и накопление жировой ткани в области живота. Лишний вес же может стать причиной развития других недугов.
Помимо набора лишних килограммов и стрессового состояния чрезмерное употребление кофе чревато нарушением работы сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
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