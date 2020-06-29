Глава Сбербанка предсказал доллар за 60 рублей к концу 2020-го

Руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС заявил, что к концу года ожидает резкое подорожание рубля в связи с ростом цен на нефть.

Он основывается на предсказании аналитика Генри Гроуба, которого топ-менеджер госбанка назвал «старым и опытным». Так, Гроуб полагает, что к концу 2020 года нефть будет продаваться по 60 долларов за баррель. Из этого Герман Греф делает вывод, что рубль пойдет вверх и расположится на уровне плюс-минус 60 единиц за доллар.

Помешать такому прогнозу может вторая волна коронавируса, которую некоторые эксперты предсказывают этой осенью. Если ситуация развернется по негативному сценарию, это может ударить по рублю.

Также в интервью ТАСС Герман Греф заявил, что Россия переживает коронавирусный кризис значительно лучше, чем он предполагал. Во многом это следствие гибкости национальной экономики. По итогам 2020 года, ВВП страны может упасть на 4,2–4,5%, тогда как изначальные прогнозы были более удручающими — 6–9%.

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