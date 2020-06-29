Кинокомпания Михаила Галустяна обанкротилась

Продюсерская компания Михаила Галустяна «Топ Фильм Комедия» подала заявление о банкротстве. Бизнес комика по производству фильмов и телепрограмм будет ликвидирован в скорое время, согласно данным, предоставленных на портале единого государственного реестра юридических лиц.

Дочерней фирмой компании является «Топ Фильм Дистрибьюшен», на счету которой такие фильмы как «Тот еще Карлсон», не снискавший особой любви публики, пишет «Экспресс-газета». Сам юморист пока никак не прокомментировал новость.

Уже не в первый раз бывший КВН-щик теряет миллионы из-за бизнеса. В 2016 году Галустян вместе с другим комиком — Александром Реввой вложился в компанию «Эйс Гейминг», занимающуюся производством компьютерных игр. В прошлом году их совместный бизнес потерпел убыток на 2,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Галустян показал подписчикам свежее фото жены.