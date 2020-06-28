«Огоньян!» — Михаил Галустян выложил в сеть редкое фото жены
По словам шоумена, его супруга Виктория нечастый гость в ленте.
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Фото, видео: Instagram @m_galustyan
Шоумен Михаил Галустян в своем аккаунте в Instagram представил на суд подписчиков свежее фото своей 34-летней супруги Виктории. Жена «Жорика Вартанова» позирует на снимке с распущенными волосами в розовом сарафане.
Михаил Галустян отметил, что близкий человек является нечастым гостем в его ленте.
«Вика. Давно тебя не было в моей ленте. Моя Победа Победовна», — написал исполнитель роли ведущего «СевКавТВ».
Подписчики юмориста пришли в восторг от «лука» его супруги. Пользователи отметили, что Михаилу Галустяну повезло с красавицей-женой.
«Красивая женщина! Дай бог вам счастья и здоровья»
«Огоньян!»
«Очень красивая! Ну, впрочем, как и сам Мишаня»
«Какая позитивность!»
«Михаил, вам очень повезло поймать такую звездочку с неба прямо в свои руки!» — комментируют юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывал Галустян во времена КВН.
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