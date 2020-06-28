Шоумен Михаил Галустян в своем аккаунте в Instagram представил на суд подписчиков свежее фото своей 34-летней супруги Виктории. Жена «Жорика Вартанова» позирует на снимке с распущенными волосами в розовом сарафане.

Михаил Галустян отметил, что близкий человек является нечастым гостем в его ленте.

«Вика. Давно тебя не было в моей ленте. Моя Победа Победовна», — написал исполнитель роли ведущего «СевКавТВ».

Instagram @m_galustyan

Подписчики юмориста пришли в восторг от «лука» его супруги. Пользователи отметили, что Михаилу Галустяну повезло с красавицей-женой.

«Красивая женщина! Дай бог вам счастья и здоровья»

«Огоньян!»

«Очень красивая! Ну, впрочем, как и сам Мишаня»

«Какая позитивность!»

«Михаил, вам очень повезло поймать такую звездочку с неба прямо в свои руки!» — комментируют юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывал Галустян во времена КВН.