Принц Гарри пожалел о своем переезде в США

Принц Гарри не испытывает радости от того, что вместе со своей женой Меган Маркл переехал в США. Более того, он сильно переживает, что оставил в Великобритании семью в такое сложное время. Об этом говорится в книге Энди Тиллетта и Дилана Ховарда «Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров».

Авторы настаивают, что принцу трудно адаптироваться к жизни в новой стране. Ситуация стала еще тревожнее, когда у его отца принца Чарльза подтвердился коронавирус. Как рассказывает The Sun, герцог Сассекский понял, что отец и бабушка не будут жить вечно, и из-за этого стал тяготиться решением покинуть их.

«Ситуация была далека от идеала. Гарри перестал испытывать восторг от переезда и стал втайне мучиться от этого шага», — рассказал источник изданию.

Супруга принца Меган Маркл прикладывает все силы, чтобы поддержать мужа в нелегкой адаптации к новой жизни. Как говорится в книге, она уверяет Гарри, что как только все вернется на круги своя, он полюбит их новое жилье в Лос-Анджелесе.

В январе принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили об отказе от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и связанных с ним привилегий. Они покинули Лондон и сначала обосновались в Канаде, однако позже стало известно об их отъезде в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что принца Гарри заметили в лондонском аэропорту одного без жены и сына Арчи.