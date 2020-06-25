Британцы гадают, зачем принц Гарри прилетел в Лондон один
Герцога Сассекского заметили в аэропорту Фарнборо без Меган Маркл и сына Арчи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nils Jorgensen, Stephen Lock, Andrew Parsons, ALPR/AdMedia, PPE/face to face
Зарубежные СМИ обсуждают тайный визит принца Гарри на родину. Внука британской королевы Елизаветы II заметили на днях в лондонском аэропорту Фарнборо — без Меган Маркл и сына Арчи, но в сопровождении двух охранников, пишет «Экспресс газета».
Сообщается, что он прилетел из Лос-Анджелеса на частном самолете, что идет в разрез с прежними высказываниями герцога и герцогини Сассекских против такого способа передвижения, наносящего вред окружающей среде.
Британцы также гадают о цели визита. Предполагают, что Гарри прилетел в Великобританию, чтобы уладить проблемы с визой, поскольку по туристической он не может находиться на территории США более 90 дней.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, принц Гарри и Меган Маркл, отказавшись от исполнения обязанностей и привилегий членов королевской семьи, покинули Лондон в январе и сначала обосновались в Канаде. Но позже выяснилось, что они гостят в поместье голливудского магната Тайлера Перри на родине Меган в Лос-Анджелесе.
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