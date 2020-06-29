Друг Петросяна жестко прошелся по Брухуновой: «От нее тошнит»

Близкий друг, пожелавший остаться анонимным, в интервью изданию «Собеседник» высказал свое отношение к новой жене Евгения Петросяна, не стесняясь в выражениях.

Источник заявил, что провел как-то в компании Татьяны Брухуновой полчаса и был поражен злобой, которая переполняла девушку.

«<…> меня тошнило. Это такая гадость», — сообщил друг Петросяна.

Также свое мнение в очередной раз повторил коллега юмориста Виктор Коклюшкин. Он заявил, что Татьяна Брухунова Петросяну не пара, тогда как Елена Степаненко была ему не только любящей женой, но и надежным товарищем на эстраде.

В свою очередь, звездный адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Петросяна в суде по разделу имущества со Степаненко, признал, что его подопечный сейчас в разладе с дочерью Викториной, занявшей сторону мачехи. Юрист считает, что корни этого решения сугубо прагматические: Викторина опасается за дом в США, который ей подарил отец и теперь входит в перечень делимого бывшими супругами имущества.

Ранее другой друг Петросяна, писатель-сатирик Леонид Натапов, рассказал о конфликтах юмориста с новой женой.