Друг Петросяна жестко прошелся по Брухуновой: «От нее тошнит»

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Максим Чугункин
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Близкий к юмористу источник заявил, что его новая жена буквально сочится злобой.

Друг Петросяна жестко прошелся по Брухуновой: «От нее тошнит»

Фото: Instagram @bruhunova

Близкий друг, пожелавший остаться анонимным, в интервью изданию «Собеседник» высказал свое отношение к новой жене Евгения Петросяна, не стесняясь в выражениях.

Источник заявил, что провел как-то в компании Татьяны Брухуновой полчаса и был поражен злобой, которая переполняла девушку.

«<…> меня тошнило. Это такая гадость», — сообщил друг Петросяна.

Также свое мнение в очередной раз повторил коллега юмориста Виктор Коклюшкин. Он заявил, что Татьяна Брухунова Петросяну не пара, тогда как Елена Степаненко была ему не только любящей женой, но и надежным товарищем на эстраде.

В свою очередь, звездный адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Петросяна в суде по разделу имущества со Степаненко,  признал, что его подопечный сейчас в разладе с дочерью Викториной, занявшей сторону мачехи. Юрист считает, что корни этого решения сугубо прагматические: Викторина опасается за дом в США, который ей подарил отец и теперь входит в перечень делимого бывшими супругами имущества.

Ранее другой друг Петросяна, писатель-сатирик Леонид Натапов, рассказал о конфликтах юмориста с новой женой.

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