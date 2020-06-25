«Веревки из мужа вьет»: друг Петросяна рассказал о конфликтах в семье сатирика

Разгоревшийся конфликт между молодой супругой и дочерью Евгения Петросяна сильно выматывает юмориста. Об этом рассказал его друг писатель-сатирик Леонид Натапов, передает сайт KP.RU.

Дочь Петросяна 51-летняя Викторина обиделась на отца, после того как 74-летний артист женился на 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. С тех пор у них натянутые отношения, которые в последнее время обострились.

До разгара пандемии Викторина Петросян прилетела из Нью-Йорка в Москву и осталась в квартире бывшей жены комика Елены Степаненко из-за необходимости самоизоляции. Как искусствовед и наследница она переживает за богатую коллекцию сатирика. По слухам, он владеет недвижимостью и антиквариатом на миллиард рублей. Многое из этого может достаться его жене.

«Петросян ушел к Тане от Степаненко, потому что Брухунова вела себя очень мудро. Она вошла в образ философский, многозначительно молчала. А после свадьбы она, видимо, его (рот –Прим.ред.) открыла. Веревки из мужа вьет. Татьяне от миллионов Петросяна немало отлетает, он много чего уже оформил на молодую жену. А Брухуновой, видимо, этого мало. Хотя раньше такой легкомысленной щедрости я за Петросяном не замечал», — поделился Натапов.

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