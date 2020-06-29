В центре Владимира горит здание академического театра драмы. Видео происшествия опубликовали в группе «Типичный Владимир» социальной сети «ВКонтакте» очевидцы.

На кадрах видно, что из здания служителей Мельпомены и Талии валит густой черный дым. Как сообщили в ГУ МЧС региона, на месте работают пожарные, задействовано 13 единиц техники. Число спасателей наращивают, чтобы побороть огонь.

К настоящему моменту пожар распространился на 500 квадратных метров здания. Возгоранию присвоен повышенный номер вызова — на место происшествия стягивают все подразделения пожарного владимирского гарнизона, а не только из окрестностей. Данные о пострадавших и эвакуированных пока уточняются. По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы. Видео охваченной пламенем квартиры попало в сеть.