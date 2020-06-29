Горит театр драмы во Владимире — видео
Огнем охвачено 500 квадратных метров здания — полыхает зрительный зал и весь первый этаж.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, ВКонтакте @Типичный Владимир
В центре Владимира горит здание академического театра драмы. Видео происшествия опубликовали в группе «Типичный Владимир» социальной сети «ВКонтакте» очевидцы.
На кадрах видно, что из здания служителей Мельпомены и Талии валит густой черный дым. Как сообщили в ГУ МЧС региона, на месте работают пожарные, задействовано 13 единиц техники. Число спасателей наращивают, чтобы побороть огонь.
К настоящему моменту пожар распространился на 500 квадратных метров здания. Возгоранию присвоен повышенный номер вызова — на место происшествия стягивают все подразделения пожарного владимирского гарнизона, а не только из окрестностей. Данные о пострадавших и эвакуированных пока уточняются. По предварительной информации, пострадал один человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы. Видео охваченной пламенем квартиры попало в сеть.
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