Огнем охвачено 500 квадратных метров здания — полыхает зрительный зал и весь первый этаж.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, ВКонтакте @Типичный Владимир

В центре Владимира горит здание академического театра драмы. Видео происшествия опубликовали в группе «Типичный Владимир» социальной сети «ВКонтакте» очевидцы.

На кадрах видно, что из здания служителей Мельпомены и Талии валит густой черный дым. Как сообщили в ГУ МЧС региона, на месте работают пожарные, задействовано 13 единиц техники. Число спасателей наращивают, чтобы побороть огонь.

К настоящему моменту пожар распространился на 500 квадратных метров здания. Возгоранию присвоен повышенный номер вызова — на место происшествия стягивают все подразделения пожарного владимирского гарнизона, а не только из окрестностей. Данные о пострадавших и эвакуированных пока уточняются. По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы. Видео охваченной пламенем квартиры попало в сеть.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
69.95
0.82 78.68
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:16
Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал советскому солдату
18:11
Избитый оператор киногруппы Собчак раскрыл детали съемок в монастыре
18:01
Обматерившую полицейских Волочкову будут судить в Нижегородской области 3 июля
18:01
Как приготовить макароны по-венециански по рецепту XIX века — видео
17:52
Число фейков о голосовании по поправкам к Конституции РФ превысило 5 тысяч
17:29
Путин подписал указ о призыве запасников на сборы в 2020 году

Сейчас читают

«Плоды самоизоляции»: Башаров удивлен решением экс-жены подать на него в суд
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок