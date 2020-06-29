Момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео. Шокирующие кадры в сети опубликовал один из жильцов соседнего дома на улице Проходчиков.

На кадрах видно, что квартира на третьем этаже полностью охвачена огнем и в какой-то момент происходит взрыв, а на улицу вырывается огненный шар.

Также в распоряжение 5-tv.ru оказались кадры с камеры уличного видеонаблюдения подъезда, после которых становится понятно, что взрывов было несколько. Один из них предшествовал возникшему после этого страшному пожару.

Информация о ЧП и пострадавших уточняется.