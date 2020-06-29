Момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео
Пожаром полностью охвачена квартира на третьем этаже на улице Проходчиков. Также серьезно пострадали помещения на двух верхних этажах.
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Фото, видео: РИА Новости / Анатолий Медведь, YouTube @Александр Амельченков
Момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео. Шокирующие кадры в сети опубликовал один из жильцов соседнего дома на улице Проходчиков.
На кадрах видно, что квартира на третьем этаже полностью охвачена огнем и в какой-то момент происходит взрыв, а на улицу вырывается огненный шар.
Также в распоряжение 5-tv.ru оказались кадры с камеры уличного видеонаблюдения подъезда, после которых становится понятно, что взрывов было несколько. Один из них предшествовал возникшему после этого страшному пожару.
Информация о ЧП и пострадавших уточняется.
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