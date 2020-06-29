Милонов предлагает запретить продавать в России BMW за пропаганду ЛГБТ

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что нужно запретить продавать автомобили BMW в России до тех пор, пока компания не вернет свой старый логотип. На днях автопроизводитель обновил свой традиционный логотип на странице в Facebook, раскрасив его в радужные цвета ЛГБТ-движения, и призвал пользователей с пониманием отнестись к этому акту поддержки сообщества.

«Они безусловно путают бизнес и политику и пытаются запачкать всех людей в этих не стандартных для нас утверждениях нормальности ЛГБТ-сообщества», — заявил Милонов в интервью 5-tv.ru.

Facebook @BMW

По словам депутата, BMW — это иностранная компания, в уставе которой не прописано занятие политической деятельностью, и ее смело можно обвинить в нехарактерном для бизнеса занятии, связанном с пропагандой тех или иных политических убеждений. По его мнению, производитель автомобилей должен получить четкий сигнал от российских контролирующих органов и либо прекратить пропаганду, либо свернуть бизнес на территории нашей страны.

«Пока они не перекрасят назад, не вернут все на круги своя, наверное, продавать такие машины у нас законом запрещено. Пускай они посидят без российских клиентов и подумают, что для них более важно <…>несерьезное мальчишество или репутация. Потому что репутацию они свою начинают терять», — сказал Милонов.

Депутат напомнил, что у немецких компаний вообще всегда была необходимость «прогибаться» перед политиками, и в свое время германский бизнес так же подстраивался и приветствовал национал-социалистов.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, флаг ЛГБТ-сообщества появился на здании посольства США в Москве. Как пояснили дипломаты, таким образом они официально отмечают набирающий популярность в Америке «месяц гордости» ЛГБТ.